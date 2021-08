Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli, ha infiammato i social dopo avere raccontato degli accadimenti privati che fanno riferimento alla sua storia (ormai archiviata) con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Ariadna Romero svela dettagli privati su Pierpaolo Pretelli: è bufera

Tutto è nato da un post condiviso sui social. Ariadna si mostra sorridente con il piccolo Leonardo, il figlio avuto durante la relazione con Pierpaolo.

Fioccano i commenti e qualcuno si congratula con entrambi per il modo con il quale stanno crescendo il bambino nonostante la loro separazione.

Altri, invece, criticano Pierpaolo aspramente, giudicandolo e puntando il dito. “Sta troppo tempo con Giulia Salemi”, “Ogni weekend fuori con lei”, “Se sta sempre con quella quanto tempo passa con il figlio?”, “Quando è a Roma sta sempre in palestra o dal parrucchiere e va al compleanno del figlio come fosse un invitato qualsiasi”.

Ciò che mi lascia letteralmente interdetta sono i giudizi della gente. Violenti, irrispettosi, duri.

Come un giornalista qualsiasi in cerca di uno scoop facile.

La vita di Pierpaolo Pretelli non è solo su Instagram. I personaggi famosi decidono in piena autonomia quando e cosa farvi vedere ma alcuni di voi si permettono di organizzargli la giornata come faccio io la mattina tra calendario e promemoria dell’iPhone.

Non ne avete il diritto, credetemi.

Il trasferimento a Cuba: lo scivolone di Ariadna

Scoppia la guerra sotto il post. Alcuni attaccano Pierpaolo e altri lo difendono. Poi Ariadna Romero commette un errore clamoroso: dare adito alle voci e rispondere a coloro che giudicano.

Tra i commenti tirano in ballo il trasferimento a Cuba.

Ariadna dopo la rottura con Pierpaolo aveva deciso di raggiungere la sua famiglia d’origine e, rispondendo ad un commento, mette involontariamente il suo ex in pasto al giudizio gratuito della rete.

Lei spiega che in Italia non aveva nessuno ed era fresca di separazione. Pierpaolo, purtroppo, in quella occasione, per via della distanza geografica con il figlio, si è perso i momenti più importanti della sua vita: primi passi e prime parole.

Pierpaolo lo ha fatto presente al Grande Fratello Vip, proprio perché questa sarà sempre una cicatrice rimarginata male provocata da una grossa ferita che solamente un genitore potrà effettivamente comprendere.

“Non ho detto io in TV che me ne ero andata dalla mia famiglia! (con tanto di autorizzazione per il minorenne) – risponde stizzita Ariadna online – Ma visto che è stato reso pubblico te lo spiego”, conclude.

Ariadna Romero, secondo me, non dovrebbe spiegare un bel niente e seguire il suo preciso “sentiment”: è una ex che porta avanti una sorta di solidarietà femminile con l’attuale fidanzata di Pierpaolo Pretelli oppure, come sembra in questo caso, è una donna ancora ferita da dinamiche di tre anni fa?

Dovrebbe rispondere a questo interrogativo piuttosto. Ma dovrebbe farlo in privato, senza alimentare l’odio social di cui nessuno ha mai effettivamente bisogno.

Il post dell’ex di Pierpaolo