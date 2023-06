Dopo settimane di indiscrezioni e sentito dire, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si mostrano “insieme” su Instagram, facendo letteralmente impazzire i fan.

Pierpaolo e Giulia Salemi come gli Oriele: cosa è successo ai Prelemi

Pierpaolo ha condiviso uno scatto con Alessandro Ragone (hair stylist) che, a sua volta, ha postato una foto in compagnia di Giulia Salemi.

Non mostrandosi effettivamente insieme, tramite questo piccolo gesto hanno fatto capire di essere nello stesso posto, esattamente come è accaduto agli Oriele proprio stamattina.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono mostrati (separatamente) nella stessa palestra lasciando intendere una probabile riconciliazione.

Inutile dirvi la gioia dei fan, letteralmente impazziti dopo settimane particolarmente burrascose.

Anche Alessandro Rosica (Investigatore Social), in diretta su Instagram, ha confermato che la coppia avrebbe fatto pace dopo un periodo di crisi: “Sono innamorati però non capisco se a volte lui è immaturo e non capisce… deve capire che è ora di farsi una famiglia ma sono due belle persone e sta andando bene la riappacificazione”.

Ecco alcuni commenti della rete.