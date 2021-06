Pierpaolo Pretelli intervistato da SuperGuidaTV ha parlato anche della sua storia d’amore con Giulia Salemi, l’attuale rapporto con la sua famiglia dopo le problematiche del GF Vip e l’amicizia con Andrea Zelletta.

Fariba, la mamma di Giulia Salemi, in una recente intervista ha confessato che all’inizio era scettica sul rapporto con Pierpaolo ma che poi si è ricreduta. Come procede, adesso, con la famiglia di Pretelli?

Se hanno accettato Giulia con il tempo o hanno ancora dei dubbi? Penso che non ci sia mai stato un problema vero di accettazione. I miei genitori provengono da una piccola realtà e non erano abituati alle dinamiche televisive di un reality.

Si sono trovati in mezzo a questa situazione ma loro sono felici e con Giulia hanno un bel rapporto. Anche in questo caso, sta andando tutto come deve andare.