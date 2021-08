Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono riusciti ad incontrare Cesare Cremonini. Come ben sapete, il cantante bolognese ha fatto da colonna sonora alla nascita della loro storia d’amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip.

“La nuova stella di Broadway” è, senza ombra di dubbio, la canzone di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Proprio l’italo persiana alcuni minuti fa ha condiviso lo scatto che la ritrae in compagnia del cantante e il fidanzato:

Vorrei… vorrei esaudire tutti i sogni tuoi… ecco uno l’ho appena realizzato. Cesare Cremonini il mio artista preferito di sempre. La tua musica per me è magia. “New York, New York, è una scommessa d’amore. Tu chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway.