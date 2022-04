La morte di Piero Sonaglia ha sconvolto tutta la grande famiglia televisiva di Maria De Filippi. E così, il celebre assistente di studio di Uomini e Donne, ha ricevuto il saluto di numerosi volti del mondo dello spettacolo: da Alessandra Amoroso, Veronica Peparini e Gerry Scotti.

“E così per tutti noi che abbiamo avuto la Fortuna di incontrare il tuo sorriso”, ha scritto Rudi Zerbi, attuale professore di Amici, che con Piero ha lavorato in diverse occasioni.

L’assistente di studio è stato ricordato pure da Alessandra Amoroso con un lungo post:

Uomo elegante e per bene. Ti ho conosciuto 13 anni fa… da subito colpita dal tuo fascino!!! Ti ricordi che non facevo altro che dirmi quanto fossi bello, affascinante anche con quella barbona che avevi deciso di farti crescere? Mi hai sempre supportata e fatto il tifo per me e ti prometto che non dirò mai a nessuno ciò che mi dicevi all’orecchio, non vorrei far ingelosire nessuno!

Ti aspettavo dietro al led e ogni volta che ti vedevo gridavo il tuo nome giusto per metterti in imbarazzo! Mancherai sì, mancherai tanto a tutti perché tu eri molto di più, di tutto… Un grande bene per te, dal profondo del mio cuore.