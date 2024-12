In una conferenza stampa organizzata presso lo Studio 10 di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha parlato del futuro del celebre programma Striscia La Notizia. Un discorso che non ha nascosto le difficoltà che lo storico TG satirico sta affrontando.

“È innegabile però che sia molto faticoso partire con dei prodotti di valore così importante rispetto alla concorrenza di Rai 1. Io parlo con Antonio, abbiamo un ottimo rapporto. Sono fiducioso che lui trovi la strada per tornare a crescere in qualche modo, con il cambio di conduzione già successo le ultime due sere”, ha dichiarato l’AD.

Con 37 anni di storia alle spalle, Striscia La Notizia rappresenta un pilastro del palinsesto Mediaset, ma il confronto con la concorrenza di Rai 1 si fa sempre più arduo.

Il recente ritorno alla conduzione di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, due volti storici di Striscia, ha già avuto un impatto positivo. Il pubblico sembra aver accolto con entusiasmo questa decisione, ma le parole di Pier Silvio Berlusconi lasciano intendere che Mediaset stia considerando nuove strategie.

In futuro, chi lo sa. Potrebbero esserci anche degli altri prodotti o un’alternanza di prodotto come avviene nel preserale, sia per noi che per la Rai, come la Rai ha fatto in access.

Nonostante le incertezze, Pier Silvio Berlusconi ha ribadito il suo pieno supporto a Antonio Ricci, l’ideatore e anima di Striscia La Notizia. “Sono fiducioso che lui trovi la strada per tornare a crescere”, ha sottolineato.

Nel frattempo, il focus rimane sulla qualità del programma e sull’analisi dei dati positivi raccolti nella prima parte di questa stagione televisiva. Mediaset guarda avanti, con un occhio già puntato sul 2025.

Sulla possibilità di un Sanremo in casa Mediaset, dopo la sentenza del Tar della Liguria che ha giudicato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai, Pier Silvio ha svelato:

Vedremo. Io penso che Sanremo sia un pezzo di Rai, ma allo stesso tempo che la Rai sia il vero motore e la vera forza del Festival di Sanremo. Quindi da italiano mi auguro che Sanremo rimanga in Rai, punto.

Quello che succederà vedremo. Mi sembra che la situazione sia davvero ancora troppo fumosa per poter esprimere un giudizio. Onestamente non ho ancora capito cosa stia succedendo.

Per me Sanremo oggi è un pezzo di Rai per cui non mi pongo la domanda. Se mai un domani dovesse essere sul mercato veramente un oggetto da considerare in ottica commerciale, lo valuteremo con l’atteggiamento giusto che è quello di un’azienda commerciale che valuta costi e ricavi. Ma a oggi non mi pongo nemmeno la domanda: per me è un pezzo di Rai importantissimo.