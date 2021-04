Mossa strategica non indifferente quella messa in atto da Pier Silvio Berlusconi che tagliando Barbara d’Urso e piazzando Avanti un altro nella prima serata di domenica avrebbe permesso a Mediaset un risparmio milionario nella sola stagione primaverile.

Pier Silvio Berlusconi taglia Barbara d’Urso e risparmia?

E’ quanto trapela da un retroscena pubblicato da TvBlog.it e che riprende alcune voci di corridoio in quel di Cologno Monzese. La mossa di Pier Silvio Berlusconi sarebbe stata particolarmente gradita anche dal pubblico dell’ammiraglia Mediaset.

A parlare sono gli ascolti che hanno premiato ieri Avanti un altro di Paolo Bonolis con oltre 4,1 milioni di spettatori, avendo la meglio anche sulla fiction di Rai1.

L’operazione strategica si completa con la decisione di piazzare le repliche di Caduta Libera nel preserale di Canale 5 per diversi mesi senza alcuna ripercussione in termini di ascolti e che porterebbe ad un risparmio economico fino a ben 6 milioni di euro.

In merito a Barbara d’Urso, scrive sempre il portale di Blogo, Barbara d’Urso aveva annunciato il suo ritorno nel prime time con Live non è la d’Urso ma ciò sembrerebbe sempre più probabile. In merito alla prima serata resterebbe in piedi ancora l’ipotesi Grande Fratello Nip ma anche in questo caso al momento non ci sarebbero ancora conferme ufficiali.