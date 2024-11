Il piatto della discordia, Shaila lancia una frecciatina a Mariavittoria: il tema (delicato) scatena la polemica social – VIDEO

Nelle ultime ore, un video circolante sui social ha messo al centro dell’attenzione Shaila Gatta e un’osservazione, da molti ritenuta fuori luogo, nei confronti di Mariavittoria. La scena si è svolta all’interno della Casa del Grande Fratello, dove Shaila e Lorenzo si trovavano intenti a servire l’insalata ai coinquilini. Alcune frasi, apparentemente scherzose, hanno suscitato numerose reazioni da parte degli spettatori.

Shaila “punge” Mariavittoria: il tema delicato solleva le critiche social

Nel video, si vede Shaila fare il piatto a Mariavittoria con un commento che non è passato inosservato: “Tanto non mangia, che senso ha che se lo prende…”, seguito da una risatina. Non solo, Shaila ha anche rincarato la dose aggiungendo: “Gliene metto anche di più, guarda”.

A sottolineare l’affermazione di Shaila è intervenuto anche Lorenzo, che ha ribadito: “Tanto non mangia”. Queste parole hanno infiammato i social, dove molti utenti hanno criticato l’atteggiamento di Shaila e Lorenzo nei confronti di Mariavittoria. Un commento in particolare è diventato virale: “Almeno il piatto a lei è stato fatto, non come l’altro giorno che avevano lasciato senza cibo Shaila e a nessuno importava”.

La replica e il chiarimento sul piatto di Shaila

Le polemiche non si sono fermate qui. Alcuni utenti hanno approfondito la vicenda, svelando che, in realtà, quando Shaila era rimasta senza cibo, non era stato per indifferenza dei coinquilini: il piatto per la Gatta era stato preparato, ma pare che sia stato Clayton a mangiarlo. Questo dettaglio ha, almeno in parte, calmato i toni delle discussioni, evidenziando che non c’era stata volontà di escludere Shaila dal pasto.

Nonostante il chiarimento, l’affermazione di Shaila verso Mariavittoria è stata percepita da molti come un attacco. In particolare, l’allusione al fatto che Mariavittoria possa avere problemi alimentari ha scatenato le critiche del pubblico, che vede nelle parole di Shaila una “frecciatina” fuori luogo.

Questa vicenda ha riacceso il dibattito sui comportamenti dei concorrenti nella Casa e sui limiti dello scherzo e del rispetto tra i coinquilini. I social, tra indignazione e difese, continuano a discutere di un episodio che ha aperto nuove riflessioni sul rispetto delle fragilità altrui.

Ecco il VIDEO dell’episodio che ha fatto scoppiare la polemica: