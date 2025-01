Il piano di Lorenzo per buttare fuori Helena dal Grande Fratello: capo “branco” di una squallida sommossa

I concorrenti della Casa del Grande Fratello, stanno tramando alle spalle di Helena Prestes affinché venga eliminata nel corso della prossima diretta. Lorenzo Spolverato è il capo “branco” e, dopo averne parlato con Tommaso e Shaila, si è confrontato pure con Chiara Cainelli.

Lorenzo “capo branco” vuole fare squalificare Helena: ecco in che modo

Tutti si lamentano, ma quanto vanno a Montecitorio sotto lì a lamentarsi? Quindi il tuo consiglio lo prendo volentieri e domani vediamo come va… Se tra tre settimane ti capita qualcosa con lei… credimi, anche se non le dai corda comunque trova il motivo per tirarla fuori. Io devo avere paura che questa impazzisca anche con te?

Lorenzo ha paura di Helena allora anche i concorrenti dovrebbero aver paura di lui per il suo passato da delinquente, le cui reazione furiose al #grandefratello le abbiamo viste tutte… pic.twitter.com/EHvSPnFcHg — G i u l i a (@berta95italy) January 5, 2025



Successivamente il Grande Fratello, correndo ai ripari, ha prontamente censurato la scena.

In sintesi, i concorrenti sarebbero preoccupati che il GF non squalifichi Helena durante la prossima diretta.

E se la cosa dovesse rivelarsi effettivamente così, sarebbero pronti ad intervenire per farla escludere dal gioco.

Proprio lo staff di Helena è intervenuto sulla questione pubblicando il video incriminato, scrivendo:

Fino a che punto possiamo chiamare questo ‘intrattenimento’? No al bullying.

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.