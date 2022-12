I rapporti tra Antonella Fiordelisi e il resto delle donne della Casa del Grande Fratello Vip sono ormai impossibili da gestire (e forse anche da risanare). La ex fidanzata di Lenticchio stuzzica tutte ma Giaele ha un piano perfetto per farle perdere la pazienza.

Il “piano” di Giaele: “Vi dico cosa dobbiamo fare con Antonella”

Giaele chiacchierando con Micol e Oriana ha dato un consiglio alle sue compagne di avventura: ignorare la Fiordelisi ed evitare le sue frecciatine.

“No tipo quando lei ci manda delle frecciatine, noi diciamo ‘amore dolce’, così la facciamo innervosire ancora di più”, ha suggerito Giaele. Anche Oriana si è trovata d’accordo con la De Donà: “Si perché lei vuole litigare, a me non mi va, quindi preferisco fare uno scherzo”.

“Non dobbiamo rispondere alle frecciatine di Antonella, dobbiamo ignorarla”, ha continuato Giaele.

Il consiglio di George mi ha fatto letteralmente volare:

Fate come faccio io, non parlate!

“Mi fa ridere che lei dice tuo marito non ti sopporta, ma lei nota che non viene sopportata da mezza casa?”, ha commentato ancora Giaele De Donà in confessionale.

Cosa ne pensate di questa fortissima spaccatura della Casa?

