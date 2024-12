Un concorrente della Casa del Grande Fratello vuole abbandonare. Come ben sapete, Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi e Jessica Morlacchi, ormai stanchi e provati hanno espresso più volte la volontà di lasciare il gioco.

In queste ore, i gossippari hanno svelato che un concorrente vuole lasciare definitivamente il gioco. Ad aprire le danze ci ha pensato Deianira:

Un messaggio importante riguarda il fatto che una persona della Casa ha espresso la volontà di abbandonare il programma. Pare che stiano facendo di tutto per trattenerla e per evitare che questa notizia venga resa pubblica. Una situazione delicata che, se confermata, potrebbe avere sviluppi interessanti.

Anche Amedeo Venza si è unito:

Questa notte un concorrente era in lacrime nel confessionale perché non riesce più a stare chiuso nel programma. Vorrebbe uscire ma stanno provando in tutti i modi per farlo/a restare! Magari alzando anche il cachet.