Pezzi Unici, ultima puntata 22 dicembre: anticipazioni e trama

Ultimo appuntamento con la serie diretta da Cinzia Th Torrini “Pezzi unici” oggi, domenica 22 dicembre alle 21.25 su Rai1, con Sergio Castellitto, Irene Ferri, Fabrizia Sacchi, Leonardo Pazzaglì, la partecipazione di Giorgio Panariello, e l’amichevole presenza di Loretta Goggi.

Pezzi Unici, trama ultima puntata 22 dicembre

Vanni sospetta che dietro alla morte di Lorenzo ci siano Lucio e ]ess e che, probabilmente, Io avevano coinvolto in qualcosa di illegale determinandone la tragica fine. Lei professa la sua innocenza ma Vanni non le crede e la caccia dal laboratorio. Ma non è solo l’indagine su suo figlio a catturare l’attenzione di Vanni: per la prima volta si ritrova a litigare con Anna. Stavolta però non è per colpa dei ragazzi, come al solito, ma riguarda ben altro, che punta dritto al cuore della donna…

Il ruolo di Sergio Castellitto

Sergio Castellitto interpreta Giovanni ‘Vanni’ Bandinelli, un maestro artigiano del legno individualista, dal gran cuore ben nascosto dietro un carattere scorbutico e intransigente, schietto e pragmatico fino all’eccesso. Vanni è l’orgoglioso rappresentante di una tradizione secolare che va ben al di là della sua famiglia, è uno degli ultimi rappresentanti di una specie in via di estinzione.

Ma a lui non importa: nella sua bottega il tempo si è fermato, ed è lì dentro che vive la sua vita. Poi però suo figlio Lorenzo, ex tossicodipendente, muore, forse suicida. E il mondo di Vanni va in pezzi.