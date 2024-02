Se nella Casa del Grande Fratello il ritorno di Mirko Brunetti (seppur come ospite momentaneo) è stato acclamato da tanti suoi ex inquilini, fuori c’è chi ha riservato parole dure verso l’ex volto di Temptation. A farlo è stata l’ex Velina di Striscia la Notizia, Shaila Gatta che ha letteralmente stroncato l’ex (?) di Perla Vatiero.

Mirko Brunetti stroncato dall’ex Velina Shaila Gatta

Nel corso di 361 Lounge, l’ex Velina ha commentato le vicende del Grande Fratello ma si è concentrata in particolare su Mirko Brunetti, criticandolo aspramente. Secondo Shaila, come si evince dalle parole riprese anche dai colleghi di Biccy.it, Perla meriterebbe al suo fianco un uomo decisamente diverso da Mirko.

Shaila Gatta ha letteralmente stroncato Mirko dandogli del “pesciolino” e “bamboccione” e facendo un paragone con l’ex gieffino Vittorio Menozzi:

Secondo me questo Mirko rappresenta il ragazzo classico della nuova generazione, cioè il bello che non balla proprio. Lui è un pesce al brodo! Il pesce al brodo a Napoli si dice così. Lui è il tipico ragazzo che non si muove. Dai, hai due belle ragazze con carattere, io mi chiedo perché lo guardano ancora. Per me è un pesciolino, sta lì come un bamboccione, poi esce dalla Casa e si ricorda di avere un carattere.

E sul confronto con Vittorio:

No, non è come Vittorio. Lui è un ragazzo fragile e giovane, rimasto schiacciato da una personalità forte come quella di Beatrice Luzzi.

Tornando ancora su Mirko ha aggiunto:

Se Mirko non avesse avuto il Grande Fratello a spingerlo, non avrebbe fatto nulla. Ragazzi questo qui dorme come non so cosa, dorme come un bambino. Rispecchia la nuova generazione di maschi che sono diventati delle dive e si fanno corteggiare. Ma sta Perla gli ha fatto una bella dichiarazione , merita un uomo alla sua altezza, non un ragazzino che non ha coraggio. Perla è innamorata di lui, Mirko credo stia usando la situazione, gli piace la telecamera.

Su quest’ultimo aspetto credo, ahimè, che l’ex Velina abbia pienamente ragione.