Perla Vatiero, nuovo fidanzato? Ecco chi è il suo flirt estivo

Nuovo fidanzato per Perla Vatiero? Ecco chi.

Perla Vatiero e Cady Gueye: tra TikTok e flirt estivi

Il 5 agosto, un video pubblicato su TikTok da Cady Gueye ha fatto subito il giro del web, scatenando una serie di speculazioni e curiosità sul possibile flirt con Perla Vatiero. Nel filmato, i due appaiono insieme in barca, scherzando e scambiandosi un bacio sulla guancia, con la canzone “Devastante” di Olly che fa da sottofondo. Immediatamente, i fan si sono scatenati sui social, alimentando i sospetti su una possibile storia d’amore appena nata, soprattutto dopo la fine della relazione di Perla con Mirko Brunetti.

Il video virale e il silenzio di Perla

Il video di Cady Gueye ha attirato l’attenzione per la sua leggerezza e per l’intimità che mostrava tra i due, ma la reazione di Perla Vatiero è stata tutt’altro che esplicita. L’ex gieffina non ha mai commentato il post né ha lasciato alcun segno che potesse confermare o smentire le voci che girano intorno a questa presunta nuova relazione. Nella didascalia del video, Cady ha scritto: “Lo diciamo oppure no?”, lasciando intendere che ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia, ma Perla non ha dato alcun seguito alla situazione.

In mezzo ai commenti sul video, molti fan hanno espresso disappunto, sostenendo che Mirko Brunetti dovrebbe “riprendersi” Perla, con uno dei commenti più apprezzati che recita: “Mirko, cosa aspetti ad andartela a riprendere prima che te la rubino per sempre?”. A questo, Cady ha risposto con un pizzico di ironia, dicendo: “Già l’ha persa”. Ma Perla ha scelto di mantenere il silenzio, senza aggiungere altro al dibattito che si è sviluppato sui social.

La verità dietro il gossip

Secondo le informazioni raccolte da Fanpage, l’ipotesi più plausibile è che il video mostri un flirt estivo, probabilmente senza seguito, vissuto in modo leggero durante le vacanze in Sardegna. Le fonti vicine a Gueye parlano di un incontro occasionale tra i due, che potrebbe essere stato semplicemente un momento di svago senza alcuna intenzione di trasformarsi in una relazione più profonda. Al momento, dunque, resta difficile dire se si sia trattato di un gioco, di una risposta ironica ai gossip estivi, o se, al contrario, ci fosse realmente qualcosa di più.

Chi è Cady Gueye?

Cady Gueye, classe 1997, è originario di Lecco ma vive a Milano da qualche anno. Non è un volto noto del mondo dello spettacolo, anche se è spesso in contatto con personaggi famosi, soprattutto nel mondo dello sport. Insieme al socio Riccardo Colombo, ha fondato una startup che trasforma t-shirt sportive in vere e proprie sculture artistiche. Tra i suoi contatti più famosi ci sono atleti come Davide Bartesaghi, Olivier Giroud, Rafael Leao e Theo Hernandez. È probabile che l’incontro con Perla Vatiero in Sardegna sia stato frutto di un’occasione mondana, ma non ci sono conferme ufficiali su un coinvolgimento romantico tra i due.