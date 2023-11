Lunedì sera Perla Vatiero dovrebbe entrare al Grande Fratello come concorrente ufficiale. Nonostante le indiscrezioni (Agent Beast su Twitter, visto che vuole essere citato) parlassero di quattro ingressi nella serata di ieri, le cose non sono andate come previsto: come ha reagito Greta Rossetti?

Perla Vatiero al Grande Fratello: la reazione di Greta Rossetti

Alfonso Signorini ha svelato che lunedì sera ci saranno grandi novità in merito a Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti e, salvo cambiamenti dell’ultima ora, la ex di Temptation Island dovrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello.

Come ha reagito Greta Rossetti? L’attuale fidanzata di Mirko ha risposto su Instagram:

Vi amo… ma lasciamo l’ingresso ad altre. Sto bene a casa mia. Lì dentro uscirebbe la parte arrogante del mio carattere che preferirei non far vedere. Quindi ahimè resterò una telespettatrice che è meglio, fidatevi.

Una domanda: ma solo a me di questo triangolo non interessa assolutamente niente?

