Perla Vatiero ha commentato l’incontro tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti avvenuto nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda in prime time.

Il ragazzo di Angelica ha detto parole top. Riccardo parole più giuste non poteva utilizzare.

Io i confronti con lui li ho rifiutati, ne ho rifiutati ben due. Non ho bisogno di fare confronti, gli ho detto questo. Se entrerò al Grande Fratello? Se ci sarà la possibilità una cosa ci riflette.

Vedremo come mi sentirò e come starò mentalmente perché è un percorso complicato. E’ una esperienza difficile. Una giornata di 24 ore non passa mai e la testa frulla.

Ma il mio “no” è solo per i confronti con Mirko, andare a Roma a fare questi confronti… a quelli ho detto di no.