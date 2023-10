Perla Vatiero, la ex fidanzata di Mirko Brunetti, arriverà stasera al Grande Fratello per una “sorpresa”. Il suo sarà un incontro per fare chiarezza dopo quello della passata puntata che ha visto protagonista Greta Rossetti, l’ex tentatrice con la quale Mirko aveva iniziato una relazione, poi terminata a causa delle sue bugie.

Perla Vatiero incontra Mirko al Grande Fratello

A quanto pare, al centro della rottura ci sarebbe un messaggio che Mirko avrebbe inviato alla ex Perla e successivamente cancellato. Un messaggio di lavoro, secondo il gieffino, sebbene pare non sia esattamente così.

Di questo ha parlato Greta anche nel corso del loro incontro del passato lunedì, in seguito al quale Perla Vatiero, stanca di essere tirata ancora in ballo, aveva preferito replicare e pubblicare la famosa chat con Mirko, apparentemente innocua.

A quel punto però, Greta era intervenuta nuovamente accusando Perla di aver postato una chat “tagliata”. Ecco le sue parole:

Allora ragazzi, ci tengo a precisare una cosa: è stata pubblicata una chat, il messaggio cancellato innanzitutto non è quello. La chat è stata tagliata completamente ma io purtroppo non ho il telefono di Mirko e quindi non posso farvela vedere per quella che è, ma neanche mi interessa sinceramente. Non cado in queste tentazioni.

Sebbene le abbia fatto molto male, Greta ha tenuto a ribadire come il motivo della rottura non sarebbe il messaggio:

Dopo il messaggio ha detto tante altre bugie. Quindi non è quel messaggio lì il motivo. Assolutamente. E’ uno dei motivi sicuramente che mi ha portato a perdere la fiducia, ma poi c’è tanto tanto altro. Io non sono pazza, ragazzi!

Intanto questa sera Mirko avrà modo di incontrare Perla: come la prenderà?