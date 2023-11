Perla Vatiero entrerà al Grande Fratello come concorrente? La risposta arriverà ufficialmente solo nei prossimi giorni, in occasione della nuova puntata del reality di Canale 5. Tuttavia una cosa è certa: l’ex di Mirko Brunetti sarà comunque protagonista della prossima puntata. Parola di Alfonso Signorini.

Perla Vatiero prima del Grande Fratello: le parole dell’ex di Temptation

Il padrone di casa del reality, ha annunciato per il prossimo lunedì una “grossa sorpresa” in serbo da parte del Grande Fratello. La novità in questione riguarderebbe proprio Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko ed ex protagonista di Temptation Island. Non è chiaro, però, se sarà o meno una nuova concorrente o solo un’ospite.

Lei, ad oggi, non ha commentato direttamente la notizia che la riguarda, a differenza di Greta Rossetti, attuale fidanzata di Mirko, la quale come sempre è intervenuta in maniera sprezzante sull’ipotesi di Perla nella Casa del Grande Fratello.

Nel frattempo però, la giovane ha ricevuto delle inaspettate parole di amicizia da parte di un’ex compagna di avventura a Temptation Island. Isabella Recalcati, infatti, rispondendo alle domande di follower ha detto la sua su Perla Vatiero:

Inizialmente non credevo che caratterialmente potessimo andare molto d’accordo. Ma poi ci siamo conosciute meglio. Le voglio bene.

In realtà anche l’ex di Mirko Brunetti ha ammesso di aver trovato in Isabella “una bella scoperta”.