E’ arrivato il giorno di Perla Vatiero. La ex fidanzata di Mirko Brunetti è pronta ad entrare come concorrente nella Casa del Grande Fratello ed a cambiare, molto probabilmente, tutte le carte in tavola. Teoricamente il gieffino non dovrebbe aspettarsi alcun nuovo ingresso, ma dopo l’ultimo confronto a distanza il suo pensiero è spesso tornato alla sua ex compagna.

Perla Vatiero entra al Grande Fratello come concorrente

Questa sera, intanto, ci prepariamo ad assistere ad una nuova puntata del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio. I riflettori saranno tutti accesi su Perla e sul suo ingresso nella Casa. A poche ore dal suo ingresso attraverso la Porta Rossa, è giunto il suo ultimo messaggio social:

Ora sono felice e Sono pronta per iniziare questo nuovo percorso della mia vita. A Presto. Perla♥️#staff ⬅️#perla#grandefratelllo pic.twitter.com/LT8ruqaQxY — Perla (@Perla_Vatiero) November 16, 2023

Nel corso della puntata assisteremo anche ad alcuni confronti, in particolare quello tra Fiordaliso e Massimiliano, giunti ai ferri corti, ma anche tra Anita e Beatrice, che continuano a battibeccare sempre per Giuseppe Garibaldi.

Attenzione rivolta anche al nuovo verdetto del televoto che vede in ballo Anita, Beatrice, Ciro, Grecia, Massimiliano e Rosy: chi sarà il meno votato?