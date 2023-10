Perla Vatiero, la ex fidanzata di Mirko Brunetti, entrerà al Grande Fratello? La giovane ex protagonista di Temptation Island ha deciso di intervenire replicando alle curiosità dei suoi follower attraverso il box delle domande di Instagram.

Perla Vatiero concorrente del Grande Fratello? Parla l’ex di Mirko

Una delle maggiori curiosità riguarderebbe proprio il suo possibile ingresso nella Casa del Grande Fratello. La notizia è stata diffusa nei giorni scorsi in maniera ufficiosa, ma non troverebbe conferma neppure nella diretta interessata, che in merito ha precisato:

Ragazzi in realtà questa è una voce che sta girando da più di una settimana. Ma come potete vedere io sono a Firenze e ci rimarrò un bel po’. Quindi non so assolutamente nulla.

Tuttavia non ha chiuso definitivamente alla possibilità di poterla vedere all’interno della spiatissima Casa:

Mi scrivete in tantissimi che mi volevate come concorrente al GF e mi fa davvero onore… chissà!

In attesa della nuova puntata del Grande Fratello, che Perla ha ammesso guarderà, ha poi replicato ai commenti di apprezzamento rispetto alla lettera ed ha parlato delle sue attuali emozioni: