Perla Vatiero, come spenderà i soldi vinti al Grande Fratello? Ecco cosa farà: coinvolto anche Mirko

Perla Vatiero ha deciso come spenderà una parte del montepremi vinto al Grande Fratello

Perla Vatiero, vincitrice dell’ultimo Grande Fratello, avrebbe deciso come spendere i soldi del montepremi vinti grazie alla sua partecipazione al reality. Almeno una parte. Ne ha parlato di recente in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv e tra i progetti futuri, chiaramente, è incluso anche il fidanzato Mirko Brunetti.

Perla Vatiero ed i soldi vinti al Grande Fratello: come li spenderà

La vincitrice del Grande Fratello, Perla Vatiero, si è preso un po’ di tempo per decidere cosa farà con il montepremi vinto. Oltre al cachet, infatti, sappiamo che al vincitore dell’edizione sarebbero andati anche 100 mila euro, di cui una parte andrà in beneficenza.

Con la restante parte, l’ex volto di Temptation Island ha progettato di fare una vacanza con il fidanzato Mirko, come svelato nell’intervista a Nuovo Tv, ripresa dai colleghi di Novella2000:

Con una parte del montepremi vinto faremo una vacanza ai Caraibi. Ne abbiamo proprio bisogno.

Dalle sue parole, dunque, fa comprendere anche come la sua storia con Brunetti stia andando serenamente avanti, e proprio rispetto a ciò ha aggiunto:

Ora stiamo cercando di goderci il fidanzamento in modo spensierato. Mirko è assolutamente l’uomo della mia vita e lo continuo a vedere come il padre dei miei figli.

Ripensando poi alla loro prima esperienza televisiva, Temptation Island, Perla ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di bissarla:

Non penso che sia un’esperienza adatta al nostro tipo di relazione, per ciò che abbiamo passato e che ancora stiamo affrontando. Abbiamo bisogno di stare da soli, lui e io, e di mettere in ordine la nostra vita.

Ma il mondo della tv non è del tutto escluso dai loro piani. Proprio Mirko, infatti, in un suo intervento a RDS Next aveva ipotizzato la loro presenza a Pechino Express: