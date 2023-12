Perla scrive a Mirko una lettera per Natale: “Mi manca”, lui lo scopre in diretta, la reazione – VIDEO

Tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti è davvero finita? Sulla carta sì, ma nella realtà i due proverebbero ancora un sentimento molto forte. Soprattutto nelle ultime ore, la Vatiero ha espresso la mancanza di Mirko in diverse occasioni, al punto da arrivare a scrivere una lettera di Natale al suo ex.

Perla e le parole su Mirko: la reazione

Mentre Perla ammette di provare la mancanza di Mirko, quest’ultimo ribadisce le sue posizioni. Il periodo natalizio ha indubbiamente riacceso un pizzico di nostalgia per Perla, che si prepara a vivere il suo primo Natale lontana da Mirko. In confessionale ha spiegato quello che rappresentava per loro questo periodo:

Era un periodo molto spensierato per noi, riuscivamo a mettere da parte tutto.

In una lettera, che rappresenterebbe il suo regalo natalizio, ha poi voluto esprimere tutti i suoi sentimenti per il ragazzo:

Ciao Mirko, non posso immaginare cosa stai passando o forse sì, motivo per cui ti sto scrivendo e perché voglio, in un modo o nell’altro, che tu mi senta accanto a te. Spesso la tua mancanza qui la sentiamo tutti ma soprattutto io. So chi sei e quanto ancora avresti potuto dare per farti conoscere, far vedere a tutti l’uomo magnifico che sei. Sto mettendo da parte l’orgoglio perché ci tenevo. Mi manchi, insieme è più facile.

Non solo nella lettera indirizzata direttamente a Mirko, ma anche durante una conversazione con gli altri inquilini, a partire da Letizia, Perla ha ammesso di provare la mancanza di Mirko. E proprio durante questa conversazione, Brunetti ha appreso i sentimenti della 26enne mentre era in diretta Instagram con altri due ex gieffini, Ciro Petrone e Angelica Baraldi.

“Sta dicendo che gli manca tutto di te! Dice che non gli interessa nessun altro e che gli manchi davvero. Perla vuole abbandonare”, gli ha fatto notare Ciro. La reazione di Mirko è stata visibile a tutti:

Perla non lascia, non credo. Che bello, ha detto che le manco.

leti: “Ti manca un po’ ? (Mirko)

perla: “sì”

leti: “brava, dillo…ma più che altro per te stessa” Perlaaa ma come dobbiamo fare con teeee #Perletti pic.twitter.com/AqfSesWtUX — ; (@icyyvibess) December 18, 2023