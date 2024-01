Perla si rifiuta di fare una rubrica al GF: il motivo è tutto da ridere – VIDEO

Perla Vatiero dopo Temptation Island è entrata nella Casa del Grande Fratello per merito del triangolo che si era venuto a creare con protagonisti anche Greta Rossetti e Mirko Brunetti.

Oggi, durante uno show messo in piedi dal Grande Fratello, Varrese ha fatto una proposta a Perla: occuparsi della rubrica di gossip (visti i suoi precedenti).

Tuttavia, pare che la Vatiero non abbia preso bene questa assegnazione tanto da rifiutarla:

Gossip? No è una ca**ta è super trash, non lo farò mai. Ma che faccio gossip? Io non l’ho mai fatto amore, manco quando sono uscita dal programma, mai fatto gossip io… mai. Io ho sempre evitato qualsiasi discussione social. Rispondevo il meno possibile, io non l’ho mai fatto, non ho mai detto cose che non dovevo dire.