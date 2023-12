Puntata decisamente forte e particolare per Perla Vatiero e Mirko Brunetti. L’ingresso di Greta Rossetti nella Casa del Grande Fratello, infatti, ha allertato gli animi.

Letizia Petris e Perla Vatiero si sono rifugiate in disparte e, proprio la prima, ha cercato di consolare l’amica scoppiata in lacrime dopo un crollo:

“Non ce la faccio più”, ha sussurrato Perla tra le lacrime.

Poi ha aggiunto:

Cosa peggiore non mi poteva capitare. Non mi possono schiaffare una cosa del genere in faccia. Lo sapevo… non può capire. Già è difficile il contesto a prescindere, ma come fai? Ma stiamo scherzando?