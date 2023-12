Perla Vatiero ha pronunciato la N Word mentre parlava con Greta Rossetti al Grande Fratello. Tra coloro presenti anche Garibaldi che, dal frame che abbiamo inserito nel nostro articolo, ha udito perfettamente comprendendo cosa potrebbe accadere.

“Lei è naturale. Ha dei labbroni… ha il naso proprio da mulatta, da neg*etta proprio perfetta”, queste le parole di Perla utilizzate per descrivere una ragazza mentre chiacchierava con Greta Rossetti.

Il video è diventato subito virale e molti internauti chiedono la sua squalifica: come andrà a finire?

Ecco la clip “incriminata”:

I perletti che chiedevano la squalifica per la frase di Greta sulle energie negative perché “nel 2023 non si può sentire” cosa dicono di perla che pronuncia la nword? Indignarvi per il nulla vi torna in culo! #grandefratellopic.twitter.com/aZZKPHENyQ

— Fabiola (@Fabiola63445821) December 13, 2023