Lunedì 24 luglio 2023 andrà in onda la quinta puntata di Temptation Island 2023. Il reality dei sentimenti è agli sgoccioli e nel corso del nuovo appuntamento assisteremo a colpi di scena del tutto inediti ed inaspettati. Secondo le anticipazioni non mancherà poi un nuovo falò di confronto richiesto da una delle fidanzate.

Anticipazioni quinta puntata Temptation Island 2023 del 24 luglio

Protagonista della quinta puntata di Temptation Island, secondo il video anticipazioni postato sui social, sarà la coppia formata da Perla e Mirko. La fidanzata avrà modo di vedere alcuni atteggiamenti del ragazzo che scateneranno in lei ampia ansia. Questa volta non si faranno attendere ulteriori colpi di scena.

Sicuramente Perla vedrà qualche atteggiamento di Mirko con la single Greta che disturberà ulteriormente la fidanzata.

Non è tutto però, poiché Filippo Bisciglia ha anche anticipato un nuovo falò di confronto anticipato chiesto da una fidanzata: di chi si tratta? Al conduttore l’arduo compito di raggiungere il villaggio dei fidanzati ed annunciare la decisione di una delle ragazze.

Come sempre, per poter recuperare la precedente puntata e nel dettaglio il quarto appuntamento con il reality di Canale 5, sarà sufficiente collegarsi a Mediaset Infinity o Witty Tv per poterla visionare in streaming on demand.