Nelle ultime settimane la Casa del Grande Fratello ha dato molto spazio al triangolo formato da Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Proprio questa dinamica ha catturato l’attenzione di un ex vippone che ha lanciato una frecciatina al reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Ieri sera Temptation Island ha fatto il 21,2% di share! Bene! E il Grande Fratello?”, ha commentato ironicamente Marco Bellavia facendo proprio riferimento a Perla e Mirko che, in un certo senso, hanno “monopolizzato” le ultime dinamiche.

Cosa ne pensate?



Intervistato da Tag24 lo scorso settembre, Marco Bellavia aveva parlato di Beatrice Luzzi:

C’è un nuovo Marco Bellavia dentro la casa: Beatrice Luzzi, che fortunatamente resiste più di me, sta andando avanti. Ne sta passando tante per colpa di quello lì, il “guru” , che gliene sta dicendo di tutti i colori, avendo rispetto zero: primo perché è una donna, una persona e poi anche per la trasmissione.

Lei poverina è lì che resiste. Ho visto che si è ricaricata un po’ con l’entrata dei figli. Lei è brava, è forte, sta reagendo.

Ha tutta la casa contro, per me è durata poco, lei invece sta così da giorni. Mi meraviglio che si sia voluto fare un Grande Fratello più pulito, ma dentro ci sono persone che non sono stinchi di santo. C’è chi si professa guru ma poi alla fine si comporta così.