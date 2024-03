Perla litiga con Letizia e piange: Paolo contro Varrese, scoppia il caos al GF – VIDEO

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello tra Letizia Petris e Perla Vatiero per colpa della gelosia della fotografa. La fidanzata di Mirko, infatti, ha scelto Beatrice Luzzi e Greta Rossetti per la puntata di Radio GF invece di optare per l’amica.

Perla litiga con Letizia e piange: Paolo contro Varrese

Perla, inizialmente, si è sfogata con Greta: “In una giornata fatta di 48 ore e si fa una cosa spontanea ho pensato a Sergio, queste sono piccolezze”, ha affermato la Vatiero.

Poi il faccia a faccia con Letizia.

“Tu non mi dai le stesse attenzioni che ti do io e non noti quelle che ti do”. Una frase, quella della Petris, che delude molto Perla al punto di arrivare a una discussione.

Perla spiega di aver visto Letizia star male, ma dal momento che c’è anche Paolo nella sua vita, lei si mette da parte:

E’ normale, è il tuo fidanzato… come è giusto che sia. In puntata per te mi sono presa delle discussioni che non sono mie: vuol dire che io non ti voglio bene? Le cose le dimentichiamo così?

Letizia, però, spiega che non le importa soltanto del suo ragazzo, ma anche della sua amica.

La fotografa sottolinea che spesso Perla la trascura per stare con Greta e Sergio, che a volte non è presente durante gli aerei.

L’amica non ci sta e spiega che se ha dato alcune attenzioni in più a Greta è perché in alcuni momenti ne aveva più bisogno, ma questo non vuol dire non le dà a Letizia.

Nella discussione si è messo in mezzo pure Massimiliano Varrese che ha litigato con Paolo:

Perla, dopo questi litigi, si è rifugiata in giardino scoppiando a piangere.

