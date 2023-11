Mirko Brunetti e Perla Vatiero per qualcuno sono già tornati ad essere ufficialmente una coppia. I due sono sempre più vicini ed intimi, soprattutto nei discorsi che affrontano quotidianamente. Entrambi non mancano di dirsi parole importanti su ciò che sarebbe potuto essere e non è stato, ma proprio Perla, nelle passate ore, ha messo alle strette il suo ex.

Perla incalza Mirko: è il passato o il presente?

Mirko ha rivolto a Perla parole importanti, nelle quali ha ammesso senza mezzi termini di aver considerato la sua ex la donna della sua vita:

Quello che ho fatto per te, Perla, non l’ho fatto mai per nessuna. Ma se l’ho fatto è perché veramente pensavo fossi la donna. Non una donna, che è diverso.

“Pensavi?”, lo ha incalzato subito Perla. Lui ha titubato un attimo, sorridendole, prima di replicare:

Ho detto… in quei momenti…

“Lascia stare che poi uno nella vita ci sono cose… lasciamo stare che uno… c’è la sofferenza, ci sono cose che tu pensi di non passare perché le penso pure io, la paura…”, lo ha incalzato ancora Perla, insistendo: “Pensavi?”.

“Io non penso che tu pensavi. Io penso che tu pensi”, ha aggiunto la Vatiero, certa delle sue parole. Mirko ha confermato:

Veramente ho dato tutto quello che c’avevo dentro. Cioè, io con te mi sono spremuto fino all’osso. Ad oggi ti rendi conto quello che Mirko ha fatto per Perla e magari in quel momento non te ne rendevi conto. Ti ho sempre messo davanti a tutto e tutti.

Perla ha spiegato che dopo tutto quello che ha provato, oramai crede che nulla possa farle del male, anche se non sempre è così. Alla fine del lungo discorso, Mirko le ha dato un bacio sulla guancia, ribadendo il grande affetto che ancora li lega.