Perla Vatiero e Greta Rossetti potrebbero conquistare l’ambita poltrona di Uomini e Donne. Dopo il Grande Fratello, infatti, le due influencer potrebbero diventare nuove troniste.

L’indiscrezione (da prendere assolutamente con le pinze) è stata lanciata da Amedeo Venza che parla di questa possibilità dopo il GF:

Cosa ne pensate? Personalmente, se penso al “trio” mi sento così:

Pur sapendo che Mirko non può/vuole

fare nulla nei confronti di Perla (soprattutto per non alimentare gossip), noi stiamo aspettando 00:00 come se lui potesse apparire a mò di madonna.

Vi amo, giuro.#perletti pic.twitter.com/0easNeZ6Hi

— G_D (@gdregna) December 27, 2023