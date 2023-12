Il Grande Fratello è giunto alla sua 26esima puntata e questa sera, lunedì 11 dicembre, assisteremo ad un appuntamento davvero imperdibile. Confronti, sorprese ed il risultato del nuovo televoto in corso, animeranno la serata in onda su Canale 5 e che, come sempre, vedrà alla conduzione Alfonso Signorini, con la presenza in studio di Cesara Buonamici e di Rebecca Staffelli.

Grande Fratello, la nuova puntata di oggi 11 dicembre 2023

L’uscita dalla Casa di Mirko Brunetti ha destabilizzato un po’ tutti, sia dentro che fuori il Grande Fratello. In modo particolare, ha unito sempre di più Perla e Greta, le quali adesso da rivali sembrano essere alleate. In modo particolare, Greta ha rilasciato delle dichiarazioni particolari sul rapporto con il suo ex compagno.

A proposito di faccia a faccia, non mancherà quello tra Rosanna Fratello e Fiordaliso: da una parte abbiamo la cantante che ha sparato a zero su diversi inquilini e dall’altro la collega che non intende fare sconti a nessuno.

La sorpresa della serata all’insegna del Grande Fratello, sarà destinata a Beatrice Luzzi, che dopo diverse settimane potrà incontrare i suoi figli.

Infine, spazio all’esito del televoto con protagonisti Marco, Sara, Perla e Vittorio. Chi sarà il meno votato?