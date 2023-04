Perché Uomini e Donne non va in onda oggi 21 aprile? Ecco quando torna e cosa vedremo al suo posto

Appassionati di Uomini e Donne attenzione: oggi 21 aprile il dating show di Maria De Filippi non andrà in onda, perché? Già nei giorni scorsi era trapelata l’indiscrezione relativa a questo cambio repentino di programmazione, che va ora a confermarsi anche in seguito all’annuncio ufficiale di Mediaset.

Uomini e Donne non va in onda oggi: ecco perché

A partire dalle ore 14.45, nel primo pomeriggio di oggi non andrà in onda Uomini e Donne ma al suo posto vedremo uno speciale di Amici 22, alla vigilia del sesto serale la cui puntata è stata registrata proprio ieri (QUI le anticipazioni e gli spoiler).

Uomini e Donne, dunque, si ferma e questo era ormai scontato dal momento che le puntate finora registrate si sono ormai esaurite. In attesa delle prossime registrazioni previste proprio per domani 22 aprile, dunque, il programma pomeridiano di Canale 5 si prende una piccola pausa.

Come da tradizione, infatti, Maria De Filippi ed i troni classico e over (con i rispettivi protagonisti) andranno in vacanza per qualche giorno e faranno anche loro il consueto ponte della Festa della Liberazione. Ma quando torna in onda Uomini e Donne?

Il programma non andrà in onda neppure lunedì 24 e martedì 25 aprile mentre il ritorno ufficiale su Canale 5, nel consueto orario, è fissato a mercoledì 26 aprile.

Oggi, intanto, potremo gustarci uno speciale di Amici 22 eccezionalmente in onda alle ore 14.45 per poi proseguire alle 16.10 con il tradizionale appuntamento in daytime.