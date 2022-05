Perchè Umberto D’Aponte è stato in carcere? Ex marito di Guendalina Tavassi ora ai domiciliari

Nei giorni scorsi è trapelata la notizia seconda la quale Umberto D’Aponte, ex marito di Guendalina Tavassi, sarebbe uscito dal carcere. Una notizia giunta in concomitanza alla nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022, durante la quale Guendalina, naufraga dell’edizione, ha deciso di abbandonare il reality rinunciando al prolungamento ed alla possibilità di giungere in finale. Una decisione presa, a della detta stessa Tavassi, per i suoi figli.

Umberto D’Aponte: perché l’ex di Guendalina Tavassi è stato in carcere

Ma perché Umberto D’Aponte era stato arrestato? A ricostruire l’intera vicenda è stato il portale Fanpage.it che ha reso note le tappe del delicato caso. Tutto sarebbe iniziato con la fine burrascosa del matrimonio tra Umberto e Guendalina Tavassi nel febbraio 2021.

Nel settembre successivo Guendalina sostiene di essere stata aggredita dall’uomo che denuncia, accusandolo di averle rotto il naso durante una lite. Due mesi dopo, durante una nuova lite nello studio dell’avvocato della Tavassi, l’ex marito accorgendosi di essere registrato rompe il telefono della sua ex, come ammise lui stesso in un video sui social.

Il 30 novembre viene emesso dal tribunale il provvedimento di divieto di avvicinamento a carico di Umberto, il quale non potrà avvicinarsi a meno di 500 metri dalla ex moglie. L’ordine restrittivo tuttavia sarebbe stato violato lo scorso 19 gennaio: l’uomo, in compagnia del cugino, avrebbe notato Federico Perna, attuale compagno di Guendalina, nei pressi della scuola del figlio e lo avrebbe aggredito. All’episodio era presente anche Guendalina mentre usciva con il figlio dalla scuola. La polizia giunta sul posto avrebbe appurato la violazione del decreto di avvicinamento ed il giorno seguente avrebbe proceduto con l’arresto di Umberto D’Aponte.

L’uomo è stato nel carcere di Rebibbia fino a qualche giorno fa, quando ha ottenuto i domiciliari, che sta attualmente scontando in Campania, in attesa del processo.