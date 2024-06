Nelle ultime ore i riflettori si sono accesi su Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice ed ex di Amici, Diana Del Bufalo. Il motivo sarebbe da ricercare in una intervista rilasciata da Giulia De Lellis su Repubblica e nella quale svela – tra le altre cose – anche la natura del loro rapporto.

Cosa c’è davvero tra Giano Del Bufalo e Giulia De Lellis? I due sono fidanzati? Si tratta di un grande amore? Finalmente, a fare chiarezza, ci ha pensato proprio la nota influencer ed ex volto di Uomini e Donne, la quale nell’intervista sul quotidiano ha ridimensionato la relazione con il ragazzo:

Non è una storia d’amore, sto semplicemente vivendo dei momenti meravigliosi che tengo per me. In ogni caso non ho idea, vorrei saperlo pure io. Finora sono fuggita spesso dalle relazioni perché non avevo trovato la persona per cui valesse la pena rimanere. Quando arriverà, spero di rendermene conto.