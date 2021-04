Sono giorni, ormai, che sui social ci stiamo chiedendo che fine abbia fatto Trash Italiano, sparito da tutti i canali ufficiali (Instagram, Twitter e Facebook). Anche il sito è andato in stand by e pure l’applicazione per smartphone.

Perché Trash Italiano si è cancellato dai social? Parpiglia svela cosa è successo

Gabriele Parpiglia, proprio in queste ore, ha svelato l’arcano via Giornalettismo, parlando di azioni legali da parte di Mediaset proprio quando Marco di Trash stava per lanciare la sua linea di creme con Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara:

Sono tante le congetture, i rumors, le “non” notizie che viaggiano in rete in merito al “rapimento” o alla fuga o semplicemente alla cancellazione di tutte le pagine e gli account legati a “Trash Italiano”. Alla base dell’addio ai social c’è una causa legale con Mediaset che ha portato allo stop immediato, urgente, velocissimo, di tutte le attività del profilo in pochissime ore. Stop… proprio mentre lo stesso profilo si preparava a lanciare una linea di creme, secondo le nostre informazioni, proprio con Valentina Ferragni, sorella meno celebre di Chiara. Questo è il primo passo di una querelle, perché il match è solo all’inizio (…) L’azione legale intentata da Mediaset “corposa e immediata” ha costretto, per il momento, Trash Italiano a sparire dai radar.