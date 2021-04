Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini ospiti di Verissimo hanno raccontato perché, per un periodo di tempo, si erano allontanati. Il rampollo milanese durante il Grande Fratello Vip aveva svelato di non sentirla più per colpa (a suo dire) del suo ex fidanzato Iconize.

Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini svelano perché si erano allontanati

La prima cosa che ho pensato di Elettra Lamborghini è perché avesse il sedere maculato, ma quello è stato il nostro colpo di fulmine, non poteva non essere mia amica. C’è una bellissima sintonia nello studio dell’Isola dei Famosi, sia con Iva Zanicchi che con Ilary Blasi. Poi io e Elettra ci conosciamo anche da prima, credo dal 2016. Bello lavorare con persone in cui, durante le pause, si può anche cazzeggiare.

Queste le parole di Tommy alle quali si sono aggiunte quelle di Elettra:

Ci conosciamo da tanto, la prima volta che l’ho incontrato non ricordo cosa ho pensato, ma lui è un po’ come me, un simpaticone. Ci siamo trovati immediatamente, e sono contenta di lavorare nuovamente insieme. Ci siamo ritrovati, anche se da parte mia non ci siamo mai persi. Poi io sempre in giro, lui anche, è stato anche diversi mesi nella Casa, ma ora sono contenta che ci siamo ‘ritrovati’ se così si può dire.

Ha confidato Elettra Lamborghini svelando cosa si nascondeva dietro il loro allontanamento.

Tommaso Zorzi ha quindi precisato:

No, non abbiamo mai litigato. Noi non ci siamo più parlati per pigrizia nel coltivare i rapporti. Poi la vita ti riporta davanti ad una persona che avevi perso e bastano pochi secondi per dimenticare tutte quelle volte in cui non ci siamo stati l’uno per l’altro. Ora ci sentiamo volentieri e ci facciamo due risate. Lei poi non sai mai dov’è, ma sono contento di questo.