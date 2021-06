Stefania Orlando si cancella da Twitter e alcuni siti tirano fuori i fan di Dayane Mello costringendola ad intervenire: “Non prendiamocela non chi non c’entra nulla”, ha svelato tramite le storie di Instagram.

La Queen di Babilonia ha deciso di disattivare il suo account di Twitter sollevando malumori e polemiche fino ad alcune “congetture” con protagonisti i fan di Dayane Mello.

Secondo alcuni blog e siti, infatti, Stefania Orlando si sarebbe cancellata per colpa loro:

Molti utenti della rete hanno ipotizzato che la showgirl romana abbia deciso di cancellare il suo account Twitter a causa dei sostenitori di Dayane Mello. – scrive ultimaparola.com – Qualche giorno fa Stefania sarebbe stata offesa, dopo aver manifestato la propria vicinanza alla modella brasiliana per la perdita della madre, venuta a mancare da poco a causa di una malattia.

Sulla questione è intervenuta l’opinionista de La Vita in Diretta, smentendo questa cosa:

Falso. Il motivo per cui ho disattivato il mio account Twitter è personale e del tutto lontano da ciò che hanno scritto!

Prima di Stefania anche il suo amico Tommaso Zorzi ha deciso di cancellare l’applicazione di Twitter per evitare di entrare e leggere l’incredibile mole di commenti tossici che ogni giorno i “webbeti” scrivono sui social.

E niente… è già triste così.#sovip #StefaniaOrlando pic.twitter.com/zq08pREk0J

— C e c i l i a M a t t i e l l o (@cecimattiello) May 30, 2021