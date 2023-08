La fine della storia d’amore tra Valentina Ferragni e Luca Vezil continua a fare molto rumore. La loro relazione è durata dieci anni, ma dopo essersi detti addio entrambi avrebbero voltato pagina molto rapidamente. Lei ha un nuovo fidanzato, Matteo Napoletano, il quale ha già fatto la conoscenza della famiglia, mentre lui ha ufficializzato la sua nuova relazione con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Virginia Stablum.

Ma perché Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati? La coppia per diverso tempo ha preferito non pronunciarsi, anche se di recente, la sorella di Chiara Ferragni, nel rispondere ai suoi follower, ha lasciato intendere quali potessero essere i reali motivi dietro al loro addio.

Dopo il comunicato che annunciava la loro rottura, Valentina Ferragni era stata raggiunta dalle critiche e qualche utente social l’aveva considerata come la “cattiva” della coppia, anche se pare che le cose siano andate in maniera differente.

Sotto un recente post pubblicato dall’influencer su Instagram e che la ritrae con il suo nuovo fidanzato, non sono mancati i commenti. Tra i vari complimenti alla neo coppia, anche le parole di risposta della Ferragni che sembrerebbero fare riferimento ad un presunto tradimento subito dal suo ex.

Nel dettaglio, l’utente in questione ha commentato:

Non bisogna essere perfetti. Bisogna amarsi. Io pensavo vi foste lasciati perché non c’era più lo stesso sentimento che vi legava da tanti anni e invece intuisco che c’è stato qualcos’altro. Vabbè si va avanti per fortuna.