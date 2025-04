Perché Shaila Gatta ha lasciato Lorenzo? La verità in un libro: parla l’ex gieffina

Una rivelazione che scuote il mondo dello spettacolo e accende i riflettori su una delle relazioni più discusse del piccolo schermo. Shaila Gatta, ex velina e concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha deciso di raccontare tutto sulla fine del suo rapporto con Lorenzo Spolverato. Un addio arrivato davanti a milioni di telespettatori, ma che nascondeva una verità ben più complessa e dolorosa.

Shaila Gatta rompe il silenzio su Lorenzo: “Era un amore tossico”

“L’amore è dialogo”, ha dichiarato Shaila al settimanale Chi, spiegando come il “silenzio punitivo” e il senso costante di colpa abbiano minato profondamente la relazione. Un amore, a detta sua, “forte e viscerale”, ma anche logorante, al punto da portarla a definire l’intera esperienza come “un amore tossico”.

Grande Fratello e la scelta choc di Shaila Gatta in diretta

Durante la finale dell’ultima edizione del Grande Fratello, Shaila ha preso una decisione sorprendente: ha scelto di chiudere la relazione con Lorenzo Spolverato davanti a tutta Italia. Un momento televisivo che ha lasciato il pubblico senza parole, ma che per la ballerina rappresentava un atto di liberazione.

“Sono entrata nella Casa da donna libera, cercando di sperimentare questa nuova parte di me. E sono ricaduta in schemi vecchi”, ha raccontato. Fin dai primi giorni, aveva avvertito un campanello d’allarme: “Mi ricordavi dei miei vecchi modi di fare”. Una sensazione che si è rafforzata nel tempo, fino a trasformarsi in una convinzione difficile da ignorare.

La relazione con Spolverato, secondo quanto raccontato da Shaila, è stata caratterizzata da alti e bassi, incomprensioni e dinamiche che l’hanno fatta sentire annullata:

Io mi sentivo sempre messa in discussione, con i sensi di colpa, sempre sbagliata.

Nonostante il sentimento non fosse completamente svanito, Shaila ha compreso che quella relazione non era sana. “Lui mi portava all’esasperazione. Un amore così non è quello giusto per me”. Le sue parole dipingono un quadro fatto di dipendenza emotiva e mancanza di equilibrio, dove il bisogno di “salvare” l’altro ha finito per danneggiarla.

Dalla rottura al libro: Shaila Gatta si racconta senza filtri

Oggi Shaila è pronta a voltare pagina. Il suo prossimo progetto? Un libro autobiografico in cui racconterà la sua esperienza sentimentale e il percorso di crescita che ne è seguito. “Io non incolpo gli altri, racconto quello che accade. Cioè, che sì noi scegliamo, ma c’è anche chi, dall’altro lato, è consapevole di quello che fa”.

La rottura definitiva, confermata dal silenzio che è seguito alla trasmissione, ha rappresentato per lei una prova ma anche una presa di coscienza. “Per lui, prima di me, c’era il gioco. E c’è sempre stato solo il gioco”.

Con questo libro, Shaila intende dare voce a chi vive relazioni simili, rompere i tabù sull’amore tossico e ricordare che liberarsi da queste dinamiche è possibile.

Da quel momento in diretta, i due non si sono più sentiti. Nessun messaggio, nessun chiarimento. Solo silenzio. Un silenzio che Shaila ha interpretato come l’ennesima conferma della fine di un amore che, per quanto intenso, non era sano.

Oggi l’ex velina è determinata a raccontare la sua verità, non per puntare il dito, ma per liberarsi definitivamente da un passato che l’ha segnata. E per aiutare chi, come lei, ha vissuto o sta vivendo un legame che imprigiona invece di far volare.