Perché Sangiovanni di Amici 20 si chiama così? Il trapper con la faccia d’angelo è ad un passo dalla finalissima e, proprio dal suo viso pulito si ritrova, si “nasconde” il perché del suo nome d’arte.

Quando la classe di Amici 20 si è formata, Sangiovanni è stato il primo ad essere ammesso nella classe. Maria De Filippi, nel raccontarlo un po’ per farlo conoscere al pubblico, ha parlato proprio del perchè del nome d’arte:

Mi hanno sempre detto che non sono un santo, che non ho la faccia da bravo ragazzo, mi chiamo Giovanni e allora ho deciso di chiamarmi Sangiovanni.

Il vero nome del cantante di Amici 20 è Giovanni Pietro Damian.

Durante la stessa puntata, la conduttrice del talent show ha proseguito alla conoscenza del buon Giovanni, aggiungendo:

La musica conta tantissimo, è una cura per me. Per risolvere un sacco di problemi. Mi arrabbio per la falsità. Non riesco a sopportare la disonestà e le bugie.