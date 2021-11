Perché Rossella Erra è famosa e ricopre il ruolo di giudice popolare di Ballando con le stelle? Questa è una domanda che ci hanno posto ripetutamente i nostri fedelissimi. Per questo motivo, vi raccontiamo da dove arriva e cosa faceva prima.

Perché Rossella Erra è famosa? Da commercialista a Ballando con le stelle

Rossella Erra è diventata famosa per merito di Detto Fatto e – successivamente – Viene da me condotto da Caterina Balivo. Anche in quel caso, la simpatica opinionista faceva sentire la sua voce commentando tutorial ed ospiti.

Intervistata da Bubinoblog, ha svelato come è diventata famosa:

La mia passione per il piccolo schermo nasce da quando ero piccola. Forse indotta anche dal mio papà, un generale dell’esercito col quale io ero solita guardare la tv. Quando Vieni da Me è stato chiuso, Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis mi hanno voluta per il ruolo di presidente dell’anti-giuria a Ballando con le Stelle. Quest’anno sono da sola e quindi c’è maggiore responsabilità. Io porto il mio giudizio personale, ma anche quello di chi non ha voce, che non ha i social. Non posso rappresentare tutti. Insomma, quello che facevo da casa, ora lo faccio in presenza.

Oltre a Ballando con le stelle, Rossella Erra continua ad essere presente a Detto Fatto con Bianca Guaccero:

Bianca, Jonathan e tutti gli autori mi hanno accolta a braccia aperte. Il ruolo che svolgo si confà a me. Come opinionista posso dire la mia su tutto: cucina, tutorial, gioco. Con Jonathan condivido la passione per la televisione italiana e per la Rai che era e che è.

La vita privata

Rossella è nata a Portici il 19 giugno 1974 ed ha 47 anni e per più di venti ha lavorato come commercialista. A 29 anni ha sposato un ufficiale dell’esercito, Attilio Russo, dal quale nel 2005 ha avuto Beatrice, la loro unica figlia.