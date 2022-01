Durante le chicche di gossip di Casa Chi è stata lanciata una news bomba con protagonista Raffaella Fico che, a quanto pare, non vorrebbe più avere nulla a che fare con il Grande Fratello Vip (ma qualcosa non quadra).

Perché Raffaella Fico è sparita dal Grande Fratello Vip?

Non è mai più andata in studio, non è più presente. – ha svelato l’autore del reality show – Come se non avesse fatto più parte del GF Vip. Non viene più, non vuole avere più niente a che fare con questo Grande Fratello.

Come mai Raffaella Fico non vuole avere più nulla a che fare con il programma se è stata ospite del GF Vip Party?

Ma non è finita qui.

La mora showgirl si è lasciata intervistare proprio oggi in radio da Francesco Fredella svelando il motivo della sua assenza:

Molte persone non sono vere in tutto e per tutto, non vengono fuori per quello che poi sono realmente. Adesso mi sono presa qualche puntata di vacanza, ma tornerò presto in studio per assistere alle dirette di Alfonso Signorini.

E su Alex e Delia ha aggiunto: