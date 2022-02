Perchè Raffaella Fico è assente al GF Vip? L’ex gieffina interviene

L’esperienza di Raffaella Fico al Grande Fratello Vip è stata breve ma non particolarmente intensa. Sebbene abbia cercato di esporsi in ogni dinamica iniziale del reality, il pubblico non l’ha premiata, portandola all’eliminazione. I ‘fuoriusciti’ dalla Casa, a rotazione sono presenti in studio, ma della Fico si sono da tempo perse le tracce, come mai?

Raffaella Fico è assente al GF Vip: ecco il motivo

Più di qualcuno aveva notato l’assenza di Raffaella Fico dallo studio del Grande Fratello Vip sollevasse il dubbio che dietro la sua assenza potesse esserci dell’altro.

La stessa showgirl, smentendo i pettegolezzi, lo scorso gennaio aveva annunciato il suo imminente ritorno nel corso delle dirette del GF Vip, svelando di essersi sono presa una pausa, ma di lei non si è più saputo nulla.

Adesso però la Fico ha deciso di intervenire tra le pagine del settimanale Nuovo Tv – ripreso anche da Biccy.it – spiegando cosa l’abbia spinta a fare un passo indietro rispetto alla sua presenza nel reality:

Assolutamente nulla contro il GF. Non ho alcun astio nei confronti della produzione, ho voluto trascorrere soltanto più tempo insieme al mio compagno e a mia figlia. Tutto qui, a me spiace che sul web circolino tante cattiverie su di me, la verità è quella che vi ho detto. Di questo si tratta, non c’è niente dietro.

Parlando inoltre dello scontro che nella Casa del GF Vip ha avuto con Soleil Sorge durante la sua permanenza, Raffaella ha fatto sapere di voler circoscrivere quell’episodio al mero contesto del reality.