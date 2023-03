Che fine ha fatto la puntata del GF Vip del 2 marzo scorso? Mentre ci accingiamo ad assistere ad un nuovo appuntamento in compagnia del reality show condotto da Alfonso Signorini, l’impressione è che qualcosa in Casa sia assolutamente cambiato.

GF Vip, sparita la puntata del 2 marzo: perché?

Dopo quanto accaduto nell’ultimo appuntamento con il GF Vip, i piani alti sarebbero intervenuti prendendo alcune decisioni importanti. La prima riguarderebbe la replica del Grande Fratello Vip: l’ad Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, avrebbe deciso di non mandare in onda su La5 la puntata del 2 marzo.

Non è tutto però, poiché dell’ultimo appuntamento si sarebbero perse le tracce anche online. Chi, infatti, non ha avuto modo di vedere la puntata, non potrà farlo altrove. Nessuna replica, né la disponibilità dell’appuntamento numero 38 in on demand.

“Troppe parolacce e volgarità”: sarebbe stata questa la motivazione dietro la mancata replica su La5. Ma perchè avrebbero provveduto anche ad eliminarla dal sito Mediaset? “Fonti bene informate avevano riferito a Fanpage.it il malcontento di Piersilvio Berlusconi, apparentemente diretto verso alcune scelte autoriali indipendenti dal conduttore Signorini (con il quale, invece, si sarebbe trovato d’accordo). Un richiamo a maglie larghe dunque, nulla che colpisse un concorrente nello specifico o uno dei protagonisti delle dirette dallo studio”, si legge sul portale.

Ma nel dettaglio, cosa avrebbe portato i vertici Mediaset ad intervenire contro la puntata del 2 marzo? Quale episodio, nello specifico, avrebbe disturbato così tanto al punto da rimuoverlo direttamente dal web, come se non fosse mai andato in onda?