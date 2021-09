Perché il padre delle sorelle Selassiè è in carcere? Svelato il motivo

Le sorelle Selassiè, attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip, non sarebbero delle vere principesse, parola del settimanale Oggi. Il padre Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassiè attualmente è anche in carcere: per quale motivo? Scopriamolo!

Perché il padre delle sorelle Selassiè è in carcere?

Il padre delle sorelle del GF Vip si trova in carcere a Lussemburgo con l’accusa di truffa. La news è iniziata a girare sul web dopo un approfondito focus tra le pagine del settimanale Oggi.

Nelle scorse ore anche la TV svizzera ne ha parlato dove si fa riferimento ad un “arresto avvenuto in Lussemburgo su ordine della procura ticinese”.

Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassiè sarebbe stato “trasferito al penitenziario cantonale“, deve rispondere di un raggiro da oltre 10 milioni di franchi che avrebbe compiuto proponendo a tre investitori sbalorditivi affari con bond tedeschi che datavano 1922.

Il raggiro sarebbe iniziato nel novembre 2018, con l’uomo che avrebbe parlato agli investitori di “una trattativa avviata con lo stato tedesco per l’incasso di vecchi bond, obbligazioni che la Germania, con le sue riserve auree come garanzie, aveva emesso nel 1922 per rispettare gli impegni del trattato di Versailles. Il valore dei titoli era miliardario secondo il principe, che aveva garantito grandi compensi. Gli investitori, dopo bonifici per diversi anni, avevano sporto denuncia”.

Il padre delle sorelle del GF Vip è accusato truffa e falsità in documenti, dovrà rimanere in carcere per i prossimi tre mesi.

Il vero nome di Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié sarebbe Giulio Bissiri e l’uomo sarebbe figlio di un giardiniere italiano che lavorava al palazzo degli Hailé Selassié.

Le sorelle Selassiè, quindi, non sarebbero delle principesse.