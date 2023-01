“Ecco perché Onestini ce l’ha con Giulia”, mamma Fariba vuota il sacco

Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, intervistata da Radio Cusano Campus, così come riportano le colleghe di IsaeChia.it, ha svelato perché Luca Onestini ce l’ha con sua figlia.

Luca nella sua edizione mi piaceva, non era molto furbo. Io lo vedevo nei salotti di Barbara D’Urso ma ce l’aveva con Giulia perché quando è stato tradito da Soleil Sorge i paparazzi hanno scattato una foto dove c’erano Soleil, Marco e Giulia. Io gli volevo bene ma ora non ha più quella ingenuità. Tante volte le persone a causa della sofferenze diventano dure. Non è un difetto che stia giocando, è un gioco. Ti dirò, la madre è molto in gamba, carismatica, cazzuta. Voglio conoscerla.