Perché Myrta Merlino è assente oggi a Pomeriggio 5? Ecco chi la sostituirà nella puntata del 25 ottobre

Myrta Merlino non sarà presente a Pomeriggio 5 oggi. Scopri chi la sostituirà in studio e i dettagli dietro la sua assenza improvvisa.

Oggi, 25 ottobre, i telespettatori di Pomeriggio 5 non vedranno la consueta conduttrice, Myrta Merlino, alla guida della trasmissione. La giornalista ha infatti annunciato che non sarà in studio a causa di un “impegno personale”, lasciando temporaneamente la conduzione in altre mani. L’annuncio è arrivato al termine della puntata di ieri, quando la Merlino ha salutato il pubblico con un caloroso “Buon weekend” e ha rassicurato i fan che tornerà come sempre lunedì.

Simona Branchetti sostituirà Myrta Merlino a Pomeriggio 5

A prendere le redini della puntata di oggi sarà Simona Branchetti, una figura già nota al pubblico di Canale 5. La giornalista aveva infatti condotto Pomeriggio 5 durante la pausa estiva, guadagnandosi apprezzamenti per il suo stile di conduzione.

La sua presenza in studio oggi rappresenta un ritorno gradito per i telespettatori, che si trovano di fronte a un cambio inaspettato alla conduzione ma già accaduto anche in passato, quando era stato Giuseppe Brindisi a prendere il suo posto.

Myrta Merlino ha lasciato intendere che l’assenza odierna sia dovuta a un impegno personale, senza fornire ulteriori dettagli. Nonostante la mancanza di informazioni specifiche, Merlino ha voluto rassicurare i suoi seguaci dichiarando: “Mi mancherete, ma ci vediamo lunedì”.