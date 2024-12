Ecco perché Milly Carlucci non cambia mai la giuria di Ballando con le Stelle, parla Ivan Zazzaroni: “Chi mi ha chiamato per chiedermi di Mariotto”

Zazzaroni svela per quale motivo Milly Carlucci non cambia la giuria di Ballando.

Ivan Zazzaroni, ospite della puntata di venerdì 13 de La Volta Buona con Caterina Balivo, ha raccontato curiosità e retroscena legati a Ballando con le Stelle. Tra scaramanzie, battute ironiche e domande su Guillermo Mariotto, il noto giornalista sportivo e giudice del programma di danza ha regalato momenti di intrattenimento e riflessione.

La scaramanzia della giuria di Ballando con le Stelle

Interrogato sul perché sia sempre in piedi durante le puntate, Ivan ha spiegato: “Lo devo ancora spiegare? Le prime volte arrivavo da Milano dopo quattro ore di treno. Ero cotto. Non riuscivo a stare seduto. Ho visto che scaramanticamente la cosa funzionava ed è rimasta. Non ho problemi fisici, sto bene”.

Ma non è solo lui ad essere scaramantico: la conduttrice Milly Carlucci pare lo sia ancora di più. Infatti, come ha rivelato Zazzaroni, il motivo per cui la giuria è invariata da vent’anni è proprio per evitare di rompere un equilibrio:

“Siamo sempre gli stessi? Certo, solo per quello. È più scaramantica di me”, ha scherzato il giudice.

Il destino incerto di Guillermo Mariotto

Uno degli argomenti più attesi dell’intervista è stato il destino di Guillermo Mariotto. Dopo le recenti polemiche e vicende che lo hanno coinvolto, i fan si interrogano se sarà presente nella prossima puntata di Ballando con le Stelle.

Ivan Zazzaroni ha commentato con ironia:

Se Mariotto ci sarà o no? Giuro che non mi aspettavo questa domanda. Sono tre giorni che si parla solo di questo.

A sottolineare l’interesse per la vicenda, Zazzaroni ha raccontato un aneddoto curioso:

Non immagini chi mi ha chiamato dalla Turchia per chiedermelo. Mourinho! Mi ha domandato facendomi una battuta, voleva anche sapere quale sarà la finale.

Un mix di ironia e professionalità

L’intervento di Ivan Zazzaroni a La Volta Buona ha messo in evidenza il mix di leggerezza e professionalità che caratterizza Ballando con le Stelle.

Se il futuro di Mariotto resta incerto, è chiaro che la giuria storica del programma continua a essere un pilastro, anche grazie a scaramanzie e tradizioni che contribuiscono al successo dello show.