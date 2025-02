Perché Maria Tomba canta in pigiama a Sanremo 2025?

Maria Tomba, si distingue per un dettaglio curioso: canta sempre in pigiama! Scopri il motivo

Eclettica, ironica e piena di energia, Maria Tomba è uno dei talenti più attesi al Festival di Sanremo 2025, in gara per le Nuove proposte. Dopo aver conquistato il pubblico con “Sanremo Giovani”, la giovane artista veronese si prepara a calcare il palco dell’Ariston con un look che non passa inosservato: il pigiama! Ma perché questa scelta così particolare? La risposta vi sorprenderà.

Perché Maria Tomba canta sempre in pigiama?

Classe 2000, nata a Verona e cresciuta tra i vigneti di San Bonifacio, Maria Tomba ha inseguito il sogno della musica fin da bambina. Dopo le prime esibizioni allo “Zecchino d’Oro” e al “Festival di Garda”, ha trovato la sua dimensione artistica tra competizioni di talento e palchi sempre più importanti. Il grande salto arriva con “X Factor 2023”, dove non solo si fa notare per la sua voce potente e le performance travolgenti, ma anche per il suo look inconfondibile: il pigiama!

Ogni esibizione è accompagnata da un outfit da notte sempre diverso: colorati, larghi, sexy, glitterati o con fantasie giocose. Il pigiama è diventato il suo marchio di fabbrica, ma qual è la vera ragione dietro questa scelta?

Il segreto dietro il pigiama di Maria Tomba

In un’intervista recente, la cantante ha svelato l’origine di questa abitudine singolare:

questo negozio ed era tutto così noioso! Erano tutti colori neutri. I miei colori preferiti sono molto brillanti, quindi il fucsia, il viola, i colori fluo… E quindi sono andata nel reparto notte con mia mamma e ho detto ‘lì è pieno di colori’! Ho detto ‘questo è quello che stavo cercando!’. Poi alla fine sono dei completi. Quale modo migliore per unire stile e comfort?

Il pigiama è diventato così la sua divisa da artista, un simbolo della sua personalità estrosa e della sua voglia di distinguersi. “Ho più pigiami nel mio guardaroba che abiti casual”, ha rivelato con ironia.

Maria Tomba in pigiama anche a Sanremo 2025?

Dopo averlo sfoggiato in tutte le esibizioni di “Sanremo Giovani” e “Sàrà Sanremo”, la domanda sorge spontanea: Maria Tomba si presenterà in pigiama anche sul prestigioso palco dell’Ariston? La risposta è affermativa.

In una intervista di oggi al Corriere del Veneto l’artista ha confermato: “Vedrete Maria Tomba… pigiama sì ma su misura”.