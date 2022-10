Perché Marco Bellavia non è in studio al GF Vip? Interviene il manager, cosa succede

Perché Marco Bellavia non c’è nello studio del Grande Fratello Vip, in occasione della dodicesima puntata di stasera 27 ottobre 2022? Bellavia è stato uno dei protagonisti di questa prima parte del GF Vip 7, purtroppo vittima di una serie di episodi di bullismo che ne hanno poi determinato il suo abbandono, ma questa sera potrebbe nuovamente disertare l’appuntamento, dopo il recente confronto avuto con i suoi compagni di avventura.

Perchè Marco Bellavia non è in studio al GF Vip

L’assenza dell’ex concorrente del GF Vip non è passata inosservata e nei giorni scorsi alcuni utenti hanno sollevato il quesito: perchè Marco Bellavia non è presente in studio come ospite fisse, malgrado il suo abbandono? D’altro canto Ginevra Lamborghini, squalificata dal reality proprio per aver in qualche modo invocato al bullismo nei confronti di Bellavia, è una presenza costante.

A replicare sulla domanda relativa a Marco Bellavia è stato il suo manager Tony Toscano, il quale rispondendo ad un utente su Instagram ha spiegato:

Purtroppo non dipende da noi, è il GF che decide.

Un “purtroppo” che la dice lunga sul reale desiderio di Marco di continuare ad essere protagonista del reality di Canale 5. Con il suo intervento, il manager dell’ex conduttore di Bim Bum Bam ha scatenato il malcontento di diversi spettatori che hanno criticato le decisioni del programma, non sempre coerenti.

Solo qualche giorno fa, ad intervenire via social era stato un ex Vippone che nelle ultime edizioni ha avuto non poco da ridire sul GF Vip.